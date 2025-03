Anton Sigl: Vom Ruderer zum kinderlieben Unternehmer

In der neuesten Episode von Oberösterreich ungefiltert sprechen wir mit Anton Sigl, der bereits in seinen frühen Zwanzigern den Übergang vom leidenschaftlichen Ruderer zum erfolgreichen Unternehmer gewagt hat. In einem Gespräch voller Inspiration und Einsichten erfahren Sie, wie Herr Sigl seine Begeisterung für Kinder und schöne Dinge in das erfolgreiche Geschäft „Toni und Loni“ verwandelt hat.

Er berichtet offen von den Herausforderungen, die ihm auf seinem Weg begegnet sind, und davon, welche zentrale Rolle seine Familie für seinen beruflichen Werdegang spielt. Dabei geht er auch auf jene Werte ein, die er aus dem Rudersport mitgenommen hat und heute in seinem unternehmerischen Alltag lebt.

Besonders interessant ist die Geschichte, wie sich seine ursprüngliche Idee – Kindergärtner zu werden – in das heutige Konzept eines liebevoll geführten Kindergeschäfts verwandelte.

Erfahren Sie, wie Anton Sigl gemeinsam mit seiner Schwester Leonie – die Namensgeberin von „Toni und Loni“ – das Produktsortiment auswählt, welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt und wie sie es schaffen, Qualität mit Freude zu verbinden. Herr Sigl gibt zudem exklusive Einblicke in seine Zukunftspläne – von neuen Ideen bis hin zur Möglichkeit weiterer Filialen.

Auch persönliche Themen kommen nicht zu kurz: Anton Sigl spricht über seine Wünsche für eine eigene Familie und über die Werte, die er der nächsten Generation mitgeben möchte.

Begleiten Sie uns auf einer inspirierenden Reise durch Antons Welt – und lassen Sie sich von seiner positiven Energie und seiner klaren Vision begeistern.