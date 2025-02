Zoe Wees hat endlich ihren Führerschein

Vier Jahre nach Beginn ihrer Führerschein-Ausbildung hat die Hamburger Sängerin Zoe Wees (22) die Fahrerlaubnis nun endlich offiziell in den Händen. Sie sei wegen ihres turbulenten Lebens seit ihrer Hit-Single "Control" schlicht nicht mehr dazu gekommen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Da gehört ja so viel dazu. Und dieses Lernen und so, das habe ich einfach nicht geschafft nebenbei."

von APA