Wolf Haas erhält heuer Anton-Wildgans-Literaturpreis

Der mit 15.000 Euro dotierte "Literaturpreis der Österreichischen Industrie - Anton Wildgans" geht heuer an den Salzburger Schriftsteller Wolf Haas. Das teilte die Industriellenvereinigung (IV) am Dienstag in einer Aussendung mit. Der 64-jährige Autor wurde vor allem mit seinen "Brenner"-Romanen bekannt. Haas ist mit seinen Büchern regelmäßig in den Bestseller-Listen vertreten, die Brenner-Verfilmungen zogen Massen in die Kinos. Der Wildgans-Preis wird im Oktober vergeben.

von APA