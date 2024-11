Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl wird an der Universität der russischen Regionalhauptstadt Rjasan unterrichten. Dies verkündete an Dienstag der Rektor der dortigen Universität, Dmitri Bokow, im Messengerdienst Telegram. Kneissl erklärte Dienstagabend, dass die Rede von Gastvorträgen sei. Ihr beruflicher Schwerpunkt bleibe jedoch der Geopolitik-Thinktank G.O.R.K.I. an der staatlichen Petersburger Universität, schrieb sie ebenso auf Telegram.

von APA