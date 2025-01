US-Soul-Legende Sam Moore gestorben

Der US-amerikanische Soul-Sänger Sam Moore ist tot. Entsprechende Medienberichte bestätigte dessen britischer Agent auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Moore, der zu den einflussreichsten Musikern in der Geschichte des Soul gehörte, wurde 89 Jahre alt. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte der 1935 in Miami geborene Moore gemeinsam mit Dave Prater in den 1960ern. Die beiden feierten als Duo Sam & Dave Erfolge mit Songs wie "You Don't Know Like I Know" und "Soul Man".

von APA