Travis Kelce machte Taylor Swift zum Football

Travis Kelce liebt Taylor Swift
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, CHRISTIAN PETERSEN
Der Profi-Footballspieler Travis Kelce (35) hat seine Freundin Taylor Swift (35) wie er sagt zum Football-Fan gemacht. "Sie ist jetzt der engagierteste Fan", sagte Kelce der Zeitschrift "GQ". Swift kenne sich beispielsweise mit bestimmten Spielsituationen oder den Verletzungen der Spieler inzwischen bestens aus - "und all das, weil sie es einfach ganz natürlich liebt, von meinem Job zu erfahren".

von

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Zwischen seinem Job und dem seiner Freundin gebe es viele Gemeinsamkeiten, sagte Kelce. Sie beide wüssten, wie es sei, ständig gemustert zu werden und Höhen und Tiefen zu erleben, wenn man vor Millionen von Menschen stehe.

Es sei für ihn sehr nachvollziehbar gewesen, wie erschöpft Swift nach Shows gewesen sei. "Sie würde nie jemandem sagen, dass sie eine Athletin ist. Aber ich habe gesehen, was sie durchsteht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt und es ist unglaublich." Eine Show sei für Swift wahrscheinlich sogar anstrengender als für ihn ein Football-Spiel.

Er habe von Swift inzwischen gelernt, dass es bei Auftritten nicht nur um Energie gehe, sagte Kelce. "Dann habe ich die Coolness und die Ruhe und die Identifikationsmöglichkeit gesehen, die sie so gut präsentieren kann. Das habe ich mir wirklich abgeschaut."

Die Beziehung zu Swift habe sich "völlig organisch" entwickelt und sie fühlten sich zusammen "wie ganz normale Menschen", sagte Kelce. "Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei verliebte Menschen."

Swift habe auch Eigenschaften, die er von seiner Mutter kenne. "Ihre Freundlichkeit, ihre Echtheit, ihre Fähigkeit, jeden im Raum zu begrüßen, ihre Fähigkeit, Liebe und Unterstützung zu zeigen, egal was kommt. Und ihre Arbeitsmoral", sagte Kelce. "Ich habe gesehen, wie Taylor genau dieselbe Sache gemacht hat, dass sie sich Ziele gesetzt hat und dann die Erwartungen übertroffen und die Welt erobert hat."

