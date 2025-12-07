News Logo
ABO

"The Show Of A Lost World": The Cure auf der großen Leinwand

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
The Cure nach jahrelanger Funkstille mit einem kräftigen Lebenszeichen
©Phoebe Fox, APA, LUF Kino
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wer das Album "Songs Of A Lost World" von The Cure nicht nur auditiv, sondern auch visuell zur vollen Länge genießen möchte, hat ab Donnerstag im Kino Gelegenheit dazu. Der Konzertfilm "The Cure: The Show Of A Lost World" kommt auf die große Leinwand. Er zeigt die Band 2024 am Abend der Albumveröffentlichung bei einem Auftritt im Londoner Troxy, wobei sie ihr jüngstes Album ohne Abstriche zum Besten gab. Abseits der acht Songs war auch für 23 weitere Hits gesorgt.

von

(S E R V I C E - www.thecurelostworld.com)

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/LUF Kino/Phoebe Fox/Phoebe Fox

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER