Strauss-Jahr - Lesespaß zwischen Belletristik und Sachbücher

Thomas Brezina, Experte für Krimis und historische Figuren, liefert mit "Aus für Strauss" (edition a) eine temporeiche Geschichte über den Walzerkönig. Als die Assistentin eines weltbekannten Strauss-Forschers während des Neujahrskonzerts verschwindet und später tot im Wiener Musikverein gefunden wird, ahnt noch niemand, welche Folgen dieser Fall hat. Und dass er bis zu den Lebzeiten von Johann Strauss zurückreicht, bei dessen Walzerkonzerten die Tanzenden auf mysteriöse Weise umgekommen sind. "Ein raffiniertes Spiel mit Fakt und Fiktion", heißt es in der Ankündigung.

(Thomas Brezina: "Aus für Strauss", edition a, 480 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3-99001-769-2)

Gleich zwei Johann Strauss im Titel tragende Krimis erscheinen im Frühjahr: Den Anfang macht "Johann Strauss - Walzertod" von Katharina Eigner (Gmeiner Verlag). Die Handlung ist im Jahr 1844 angesiedelt, als Frauenmorde die Stadt in Atem halten. Zeitgleich will Johann Strauss' Sohn seinem berühmten Vater den Rang ablaufen. "Die Vorbereitungen zu einem musikalischen Duell laufen auf Hochtouren", so die Ankündigung. Zugleich freundet sich der Fiakerfahrer Heinrich Kaunitz mit dem jungen Strauss an. Eine Konstellation, die Spannung birgt: "Als weitere Tote gefunden werden und Kaunitz ins Visier der Polizei gerät, beginnt er, selbst zu ermitteln. Er ahnt nicht, wie viel für den Nachwuchsmusiker auf dem Spiel steht ..."

(Katharina Eigner: "Johann Strauss - Walzertod", Gmeiner Verlag, 386 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-8392-0746-8, Erscheinungsdatum: 9. April 2025)

Fast 30 Jahre später spielt "Die Johann-Strauss-Verschwörung" von Maria Jelenko. Der historische Kriminalroman (Emons Verlag) setzt 1872 an und widmet sich den Schattenseiten von Strauss' Erfolg: "Auf der Reise zum spektakulären Weltfriedensfest in Boston fühlt sich Strauss zunehmend beobachtet und verfolgt", so die Ankündigung. "Als ein Mord geschieht, scheint sich das Netz um ihn zuzuziehen, doch dann taucht ein geheimnisvoller Beschützer auf."

(Maria Jelenko: "Die Johann-Strauss-Verschwörung", Emons Verlag, 272 Seiten, 16,95 Euro, ISBN 978-3-7408-2505-8, Erscheinungsdatum: 22. Mai 2025)

"Johann Strauss' amerikanische Reise" schlägt in dieselbe Kerbe: In ihrem im Molden Verlag erschienenen Buch widmen sich der Journalist und Historiker Bernhard Ecker und der Klarinettist und Geschäftsführer des Schloss Schönbrunn Orchesters Peter Hosek einer "biografischen Abenteuerreise in eine Neue Welt" und zeichnen Strauss' Teilnahme am Weltfriedensfest in Boston im Jahr 1872 als "Wendepunkt im Leben des Walzerkönigs" nach. Garniert ist das Buch mit zahlreichen Fotos und Originalzitaten.

("Johann Strauss' amerikanische Reise" von Peter Hosek und Bernhard Ecker, Molden Verlag, 160 Seiten, 25,00 Euro, ISBN 978-3-222-15127-9)

"Ein Leben für die Musik" nennt sich der Begleitband zur Jubiläumsausstellung des Österreichischen Theatermuseums in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus. Der von Thomas Aigner, Kyra Waldner und Stefan Engl herausgegebene Band beleuchtet in zahlreichen Beiträgen nicht nur das sozial-, wirtschafts- und musikgeschichtliche sowie das familiäre Umfeld des Komponisten und sein musikalisches Schaffen, sondern etwa auch seine Rezeption in Film und Fernsehen. "Im Fokus steht auch die Privatperson Johann Strauss, als Liebhaber und Ehemann zeigt er sich im Spannungsfeld zwischen äußerem Glanz und innerer Unsicherheit", so die Ankündigung.

("Johann Strauss. Ein Leben für die Musik", hrsg. von Thomas Aigner, Kyra Waldner und Stefan Engl, Residenz Verlag, 304 Seiten, 30,95 Euro, ISBN 978-3-7017-3627-0)

In einer musikalischen Geschichte reist Marko Simsa in "Walzerschritt und Polkahit" in die Vergangenheit und taucht in die von Silke Brix illustrierte Welt von Johann und seiner Musikerfamilie ein. Dabei erklingen zahlreiche ihrer stimmungsvollen Kompositionen. Auf der beigefügten CD (und wahlweise als Download) können die Jüngsten u.a. dem "Annen-Polka", dem "Buchstaben-Polka" oder "An der schönen blauen Donau" lauschen.

("Walzerschritt und Polkahit. Johann Strauß für Kinder" von Marko Simsa, 32 Seiten, 25,50 Euro, ISBN 978-3-8337-4800-4)