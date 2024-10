Spitzentöne: Eine Komposition beim Neujahrskonzert. Ist das tatsächlich ein Fortschritt?

Offenbach, Lehar, Fall!

Weshalb es also einmal im Jahr redundant sein soll, das große, unsterbliche Repertoire der Strauß-Familie zu spielen: Das erschließt sich mir so wenig wie der Vorwurf, ständig „Figaro“ und „Don Giovanni“, aber so gut wie nie „Die Gans von Kairo“ ins Opernrepertoire zu rücken. Auch würde ich ungern auf die „Winterreise“ verzichten, obwohl noch weitere 600 Lieder von Schubert, unter ihnen sicher 300 rechtens nie gesungene, der Hebung harren.

Aber etwas anderes kann ich mir gut vorstellen: Die auch in Wien und Mörbisch schändlich zurückgefahrene Operette ist eine wahre Himmelsmacht an Schönheit, Poesie, Beschwingtheit und Melancholie. Offenbach (dem Größten von allen) erweist man in jüngerer Zeit wieder die Ehre. Er gehört in jedes Neujahrskonzert. Aber Wien kann mit Ziehrer, Suppè und Millöcker dagegenhalten. Und wer die silberne Ära verachtet, möge sich vergegenwärtigen, dass Lehar der vielleicht einzige Operettenkomponist war, der augenhoch neben Offenbach besteht (Strauß eingeschlossen). Und mein Wort drauf, dass man bei Zeller, Heuberger, Oscar Straus, Fall, Eysler und Kálmán ausreichend Repertoire finden wird, um jeden der Freifrau Geiger von Ruttenstein, verehel. Sachsen-Coburg und Gotha, entkommenen Ton zurück in die Vergessenheit zu verblasen.

Gerechte Musik per KI

Ansonsten nämlich gehen wir einen unerfreulichen Weg. Musizierende Würdenträger (denken wir an Friedrich den Großen) sind mir verdächtig. Und wenn schon Wolfgang Sobotka infolge Alter, Geschlecht und Hautfarbe ausscheidet, wer garantiert uns, dass nicht Eva Blimlinger nach Konsum eines Schnellkurses an einem der nächsten 1. Jänner den Stab ergreift? Das ist die Dame von den Grünen, die ständig gegen den „Radetzkymarsch“ und für Frauenquoten an den Pulten lobbyiert.

Es wird dann wirklich gefährlich: Wenn über Jahrhunderte Frauen nicht ans Pult durften, wird man die über Nacht aus dem Boden schießenden weiblichen Genies eben vergebens suchen. Die Dame, die den großen Dirigenten Teodor Currentzis aus dem Programm der Wiener Festwochen interveniert hat, weil er ihr politisch nicht in den Kram passt, soll ein warnendes Beispiel sein: Ukrainisch und weiblich passt schon, nun müssten nur noch per KI die Komponenten „nonbinär“ und „bodypositiv“ eingebracht werden. Mit dieser Software könnte auch schon der geschlechtsneutrale dreiarmige Dirigier-Roboter übernehmen, der kürzlich in Dresden debütiert hat (dass zuvor schon die Philharmoniker entsprechend umzurüsten sind, brauche ich nicht hinzuzufügen).