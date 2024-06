Signa: Ermittlungen rund um den Meinl-Haus-Deal

Kurz vor Weihnachten, am 14. Dezember 2023, wurde bei einem Wiener Innenstadt-Notar ein bemerkenswertes Rechtsgeschäft abgesegnet. Die damals schon schwer in Schieflage befindliche Signa Prime Selection AG verkauft über eine Tochtergesellschaft das weit über die Stadtgrenzen hinweg bekannte Meinl-Maus am Wiener Graben an den Wohlstandsfonds der Wiener Ärztekammer. Kaufpreis: 80 Millionen Euro.

Die Transaktion zwischen Wiener Ärztekammer und Signa Prime war in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: In internen Signa-Berechnungen und Bewertungen der Signa Prime lag der Wert der Immobilie "Graben 19" bei etwas mehr als 50 Millionen Euro. Und für den Verkauf der Immobilie kam eine Vermittlerin ins Spiel. Eva J., die in der Wiener Innenstadt ein Einzelunternehmen als Immobilienmaklerin betreibt. Und Eva J. ist laut Krone die Frau von Bernhard J., einem Top-Manager aus dem vormaligen Benko-Reich. Dort hat Bernhard J. über viele Jahre in einer Vielzahl an Signa-Firmen als Geschäftsführer gedient, unter anderem war J. seit 2015 Prokurist der Signa Prime. Nicht nur das: Er war auch Geschäftsführer der Meinl-Immobiliengesellschaft "Graben 19 Immobilien GmbH", gemeinsam mit dem mittlerweile einer breiteren Öffentlichkeit bekannten Benko-Vertrauensmann und Mann-der-Zahlen Manuel Pirolt. Gemeinsam haben Pirolt und J. auch den Kaufvertrag mit Vertretern des Wohlstandsfonds der Wiener Ärztekammer unterzeichnet. Und das Einzelunternehmen der Frau bekam dafür eine Provision: Rund eine Million Euro.