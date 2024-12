Sängerin Nina Chuba (26, "Wildberry Lillet") hat auf roten Teppichen und Preisverleihungen gemischte Gefühle. "Das ist gruselig. Es gibt hier so viele Leute, die strahlen und glänzen. Man sieht zwar gut aus, aber fühlt sich vielleicht gerade nicht so", sagte Chuba der Deutschen Presse-Agentur am Rande der "1Live-Krone" in Bielefeld. "Das ist aber halt das Geschäft. Es macht ja auch Spaß."

von APA