Popstar Charli XCX hat geheiratet

Die britische Popsängerin und Songwriterin Charli XCX ("Guess") hat ihren Verlobten George Daniel geheiratet. Das bestätigte die 32-Jährige in einem Tiktok-Beitrag, in dem sie in ihrem Hochzeitskleid und mit stilprägender Sonnenbrille posierte. "Wenn George nicht weint, wenn er mich den Gang heruntergehen sieht", schrieb die Musikerin am Sonntag dazu. "Zum Glück hat er das getan." Daniel (35) ist der Drummer der Indie-Band The 1975.

von APA