Pixi-Schöpferin und Illustratorin Eva Wenzel-Bürger tot

Die "Pixi"-Bilderbücher finden sich in vielen Kinderzimmern - nun ist die Schöpferin des gleichnamigen Wichtels und Helden der Buchreihe gestorben. Die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger starb am 31. Jänner kurz vor ihrem 93. Geburtstag in Berlin, wie der Hamburger Verlag Carlsen mitteilte. Sie sei für den Verlag über Jahrzehnte eine der wichtigsten Bilderbuchillustratorinnen gewesen. Zuvor hatten Medien berichtet.

von APA