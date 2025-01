OneRepublic beschließen Ischgler Saison am 3. Mai

Bis zum Ende der Wintersaison wird zwar noch einige Zeit vergehen, aber im Tiroler Ischgl hat man schon einmal standesgemäß vorgesorgt: Die US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic wird das traditionelle "Top of the Mountain Closing Concert" in luftigen 2.300 Metern Seehöhe auf der Idalp bestreiten - und zwar am 3. Mai. Dies teilten die Verantwortlichen am Mittwoch mit. Mit im Gepäck hat die Band ihre Welthits wie "Counting Stars", "Apologize" und "Good Life".

von APA