Olivia Dean große Gewinnerin der Brit Awards

Die britische Sängerin Olivia Dean ist die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen - darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres ("The Art of Loving"). "Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint", sagte Dean.

von APA