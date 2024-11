Nachdem vor einem Monat ein 21-jähriger Grundwehrdiener in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau durch den Schuss aus der Dienstpistole eines anderen Soldaten gestorben war, sind am Mittwoch weitere Details bekanntgeworden. Demnach war die Waffe nicht am Körper des Opfers aufgesetzt, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

von APA