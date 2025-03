Fünf Jahre lang lauerte die Herstellung von „Ne Zha 2“. Mit einem Produktionsbudget von 80 Millionen US-Dollar. In der Chengdu-Coco-Cartoon-Filmgesellschaft arbeiteten mehr als 4.000 Zeichner an dem Zeichentrickfilm. China ist nach den USA der zweitgrößte Filmmarkt, verlor jedoch mit dem weltweiten Rückgang an Besuchern letztes Jahr 23 Prozent des Umsatzes. Um den Umsatz zu stimulieren, verlängerte die Regierung heuer das traditionelle Neujahrsfest um einen Tag, den viele für einen Kinobesuch nutzten.

Die Reaktionen nach dem internationalen Release Mitte Februar sind ebenfalls beeindruckend. Stephanie Zhan, eine Verkäuferin in Sydney, wartete eine Stunde im Regen für eine Karte. „Es war überwältigend“, sagte sie nach der Vorstellung, „der ganze Saal applaudierte.“ „Rotten Tomatoes“, eine wichtige Online-Filmzeitschrift, bewertet den Film mit 99 Prozent Zustimmung des Publikums.