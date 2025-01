Musikerin Zoe Wees verbringt Urlaub gerne zu Hause

Die Hamburger Sängerin Zoe Wees (22) verbringt ihre freie Zeit am liebsten daheim. "Ich finde Reisen immer so anstrengend", sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. Wees war nach ihrem Durchbruch mit dem Hit "Control" 2020 nicht nur deutschlandweit auf Konzerten unterwegs, sondern trat auch beispielsweise in New York, Los Angeles, Chicago und Tokio auf.

von APA