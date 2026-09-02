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Miley Cyrus kündigt zehntes Studioalbum an

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"Bass Persuades" wird am 18. September veröffentlicht
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US-Popstar Miley Cyrus bringt ihr zehntes Studioalbum noch in diesem Monat heraus. "Bass Persuades" werde am 18. September veröffentlicht, kündigte die 33-Jährige auf Instagram an. "Musik packt uns", schrieb sie. Man fühle die Musik, singe mit und manchmal tanze man dazu. "Sie ist kraftvoll, verletzlich, süß und stark." Der Titel bedeute für sie die ganze Bandbreite von einem vollen Herzen bis zum Herzschmerz.

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Die Sängerin dankte ihren Fans dafür, dass sie ein Teil davon seien, ihre "kühnsten Träume" wahr werden zu lassen. Cyrus postete dazu ein Video von sich an einer E-Gitarre und das schwarz-weiße Coverbild. Darauf ist sie mit schwarz geschminkten Augen und einer weißen Rose im Mund zu sehen. Die Sängerin kündigte zudem zwei Konzerte für Mitte Oktober in der Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles an.

Die Grammy-Gewinnerin hatte im Mai 2025 mit "Something Beautiful" ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. 2023 brachte sie das Vorgängeralbum "Endless Summer Vacation" heraus und landete damals mit "Flowers" einen Hit.

Vorige Woche hatte Cyrus mit einer emotionalen Botschaft an ihre verstorbene Patentante Dolly Parton erinnert. Dolly würde sich wünschen, dass sie nun den Schmerz zulasse, ein Lied darüber schreibe und stark bleibe, schrieb Cyrus auf Instagram. "Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich immer. Eines unserer letzten Gespräche ging um Musik und Metamorphose", führte die Sängerin weiter aus. "Ich werde sie immer lieben und möchte sie stolz machen." Die Country-Ikone Parton war am vorigen Dienstag im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Staat Tennessee gestorben.

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