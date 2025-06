Linkin Park als Highlight am zweiten Nova-Rock-Tag

Nach einem entspannten Festivalstart hat das Nova Rock am heutigen zweiten Tag einige Highlights der diesjährigen Ausgabe im Programm: Iggy Pop, Cradle of Filth, Rise Against und allen voran Linkin Park treten auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf auf. Aus Sicht der Einsatzkräfte war die Lage am Donnerstag weiter ruhig. Der Verkehr halte sich in Grenzen, weil mit Ausnahme der Tagesgäste bereits alle Besucher am Gelände seien, sagte ÖAMTC-Sprecherin Romana Schuster zur APA.

von APA