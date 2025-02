Laut, wütend, schrill: Pussy Riot klagen Putin an

Pussy Riot sind mit einer Neuauflage ihrer Show "Riot Days" auf Tour – und legen in ihrer Anklage des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewaltig nach. "Putin ist ein Mörder!", prangert das feministische Kollektiv aus Russland bei der Premiere im Haus der Kunst in München an, wo noch bis zum 9. April die Ausstellung "Velvet Terrorism - Pussy Riot's Russia" läuft. Ihr Appell an die Menschen in Deutschland: "Nehmt die Freiheit nicht für selbstverständlich".

von APA