Lady Gaga kündigt neues Album "Mayhem" für März an

Fans von Lady Gaga müssen nicht mehr lange auf neue Musik des Weltstars warten. Am 7. März werde "Mayhem" erscheinen, kündigte die 38-Jährige in ihren sozialen Medien an. Das siebente Studioalbum der Sängerin soll 14 Songs umfassen. Zuvor hatte sie bereits die Tracks "Disease" und "Die With a Smile" veröffentlicht. Einen weiteren Song wolle Lady Gaga im Rahmen der Grammy-Gala an diesem Sonntag (2. Februar) vorstellen, zitierten US-Medien aus einer Mitteilung.

von APA