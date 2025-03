Kickl ist weg, Babler da. Was mag das für die von ihm beanspruchte Kultur bedeuten?

Schon empfange ich kaum verhaltene Unmutsbekundungen meiner Klientel diesseits und jenseits der Rampe: Demonstrativ – anders könne man das Vorgefallene nicht deuten – habe der Vizekanzler das Kunstressort in sein eigenes Portfolio verräumt, innerhalb dessen man ihm am ehesten Wohnkompetenz zubilligen müsse. Weil er ja ordnungsgemäß gemeldet, folglich auch irgendwo wohnhaft sei. Auch seine eventuell zuständige Staatssekretärin werde in Fachkreisen eher für Wirtschaftsexpertise geschätzt.

Man müsse nun, sagt mir ein namhafter, besonders aufgebrachter Autor, versuchen, die neue Macht nicht zu reizen, sie aber gleichzeitig misstrauisch im Auge behalten, um notfalls sofort gegen sie vorgehen zu können.

Vertrauen ist gut

Vor dieser Sicht muss ich warnen: Die Kunst ist nicht Selenskyj und Babler nicht Trump. Von Putin gar nicht zu reden. Vor diesem Kumpel hat uns vielmehr Babler mitsamt der nun amtierenden Regierung bewahrt. Wir müssen den Blick nur in die blaue Steiermark richten, um zu wissen, was uns geblüht hätte: Dort wurde das Kulturprogramm schon auf dem Bunsenbrenner gekocht. Jetzt wird gegessen, und der Sudel glüht noch ein paar Grad heißer hinunter. Die freie Szene – das sind die Unberechenbaren, Widerständigen – ist finanziell guillotiniert.

Und damit ihr nicht versehentlich etwas bleibt, wurden 13 der 15 vergabebefugten Kulturkuratoren entlassen, als habe eine salzstreuergroße Trump-Reproduktion das Kommando geführt. Vizevorstand des umbesetzten Gremiums ist jetzt der Marketingleiter eines vom Dokumentationsarchiv des Widerstands als rechtsextrem erkannten Verlagskonstrukts. Die Neuerscheinungen „Jörg Haider – Visionär und politischer Rebell: Spuren eines Systembrechers“ und „Mario Kunasek – Ein Leben für die Steiermark“ sind dabei eher der linksradikalen Programmschiene zuzuordnen. Zur Sache geht es anderswo: Laut IG Autoren publizieren im Verlag u. a. „österreichische Identitäre und rassische Eugeniker“.

Was erwarten wir von Babler?

Das heißt allerdings nicht, dass sich das kunstaffine Wählerrestsegment jetzt aufatmend in die Arme des Großtraiskirchners sinken lassen soll.

Kogler, in Kunstbelangen überschaubar bewandert, hat eine ausschließlich fachzuständige Staatssekretärin bemüht. Die Dilettantin Ulrike Lunacek wurde gleich von der eigenen Klientel aus dem Amt geweht. Kogler hat daraus gelernt und bei der SPÖ die kundige Spitzenbeamtin Andrea Mayer entlehnt. Die wäre jetzt mit Zinseszinsen rückholbar gewesen. Und auch von Alexander Wrabetz oder Peter Hanke im Finanzressort hätte ich mir etwas erwartet. Denn zwar stehen im Kulturkapitel erfreuliche Absichten, etwa die Valorisierung des Bundestheaterbudgets.