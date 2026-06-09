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Katy Perry und Trudeau bei Filmpremiere

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Justin Trudeau and Katy Perry auf dem Roten Teppich
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Popstar Katy Perry (41) hat sich bei der Premiere ihres neuen Films erstmals mit ihrem Partner, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar posierte am Montag händchenhaltend und strahlend vor Fotografen beim Tribeca Festival in New York zur Premiere von Perrys Konzertfilm "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris".

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Der neue Film sei "ganz anders" als ihre Doku "Katy Perry: Part of Me" aus dem Jahr 2012, erklärte die Sängerin ("I Kissed a Girl") dem US-Magazin "People". "Das war eher ein Dokumentarfilm über mein Leben, und dies hier ist wirklich ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau für die Fans."

Perry war vergangenes Jahr mit ihrer "The Lifetimes Tour" aufgetreten. Die Welttournee begleitete Perrys letztes und siebtes Studioalbum "143". Nun erklärte Perry, dass die Energie auf ihrer Tournee "unglaublich" gewesen sei. Ihr neuer Film sei "für meine Fans, denn sie sind es, die mich all die Jahre, über 18 Jahre lang, unterstützt haben".

Perry und Trudeau hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der ehemalige kanadische Premierminister hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen und hat eine Tochter mit ihm.

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