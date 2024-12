Josef Winkler erhielt Kulturpreis des Landes Kärnten

Schriftsteller Josef Winkler erhielt am Freitagabend in der Carinthischen Musikakademie Ossiach den mit 20.000 Euro dotierten Kärntner Kulturpreis. Verliehen wurde die Auszeichnung von Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ). Germanist und Literaturkritiker Klaus Kastberger würdigte Winkler in seiner Laudatio als "Kärntner Autor von internationalem Format, der es über Jahrzehnte in Kärnten ausgehalten hat und es hier augenscheinlich noch immer aushält".

von APA