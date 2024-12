Startenor José Carreras führt seine Karriere auch auf strenge Regeln im Alltag zurück. "Für mich gibt es nur eine Sache: Disziplin! Was ich esse, was ich trinke, wie viele Stunden ich schlafe, wie viel ich rede - oder nicht rede an Tagen, an denen ich ein Konzert habe", sagte der 78-jährige Opernsänger der Deutschen Presse-Agentur in München. Sein nächster großer Auftritt wird am Donnerstag die 30. Spendengala der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung in Leipzig sein.

von APA