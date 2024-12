Er spielte mit George Harrison und Herbie Hancock: Zakir Hussain, der als einer der größten Spieler der Tabla oder indischer Trommeln galt und für seine "tanzenden Finger" bekannt war, ist tot. Der Musiker starb im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in San Francisco an den Folgen einer chronischen Lungenerkrankung, wie seine Familie in einer Erklärung mitteilte. Hussain gewann vier Grammys - drei davon erst im heurigen Jahr.

von APA