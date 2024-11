Immer mehr Täter mit psychiatrischen Erkrankungen bei Fällen häuslicher Gewalt beschäftigen die Polizei in Wien. Wie Nina Lepuschitz, Leiterin des Opferschutzzentrums, auf APA-Anfrage nach mehr als einem Jahr Probebetrieb in der bundesweit bisher einzigen derartigen Einrichtung resümierte, sei "eine Zunahme der Problematik" erkennbar. "Sie sind sich der Tragweite ihrer Gewalttätigkeiten nicht bewusst." Insgesamt fielen 650 Hochrisiko-Akte seit dem Start vergangenes Jahr an.

von APA