News Logo
ABO

Helene Fischer ehren Swift-Vergleiche

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Helene Fischer freut sich auf ihre Tournee
©APA, dpa, Peter Kneffel
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wenn Helene Fischer mit Taylor Swift verglichen wird, nimmt sie das als Kompliment. "Ich sehe mich natürlich trotzdem als eigenständige Person und eigenständige Künstlerin, aber die Reichweite oder diese Berühmtheit, diesen Erfolg, den das junge Ding auf ihren Schultern trägt, das ist schon wirklich immens", sagte die 41-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Swift ist 35 Jahre alt.

von

"Das ist beachtlich, was sie auf die Beine gestellt hat", so Fischer, die am 11. Juli 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftritt. Swift habe sich "vor der ganzen Welt behauptet", sagte Fischer. "Und alle Welt schaut auf sie. Da ist schon viel Druck auch dahinter natürlich."

Sie selbst sei froh, dass sie einen solchen Druck nicht spüre und dass "wir in Deutschland auch noch trotzdem ein humanes Leben führen können als Person des öffentlichen Lebens und nicht, wie - glaube ich - in Amerika, wo man wirklich permanent 24 Stunden beschattet wird".

Fischer hat gerade das Ende ihrer Babypause nach der Geburt ihrer zweiten Tochter angekündigt. Im kommenden Jahr geht sie auf große Tournee - mit einer Bühne in der Mitte großer Stadien und Laufstegen, wie sie auch von den Auftritten von US-Superstar Swift bekannt sind.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Graf setzte Konzert nach seinem Sturz fort
News
Der Graf stürzte bei Unheilig-Comeback von der Bühne
++ ARCHIVBILD ++ David Coverdale verabschiedet sich von den Fans
News
Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand
Thomas Gottschalk mit Cher
News
Glamour, Superstars und ein irrlichternder Thomas Gottschalk
Ariana Grande kam mit dem Schrecken davon
Schlagzeilen
Ariana Grande bei Premiere von "Pyjama Man" angegriffen
++ ARCHIVBILD ++ Sänger ist Teil der neuen Jury
News
Sänger Michael Patrick Kelly neu in "The Voice Kids"-Jury
Sängerin soll in einem Tom-Ford-Streifen ihr Schauspieldebüt geben
News
Adele gibt Schauspieldebüt unter Tom Fords Regie
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER