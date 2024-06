Hausdurchsuchung: Benko im Visier der WKStA

Große Aufmerksamkeit legen nun auch die Korruptionsermittler auf eine Vermögensverschiebung im August 2023. Am 17. August steht der Signa-Gruppe das Wasser bereits bis zum Hals. Liquidität fehlt an allen Ecken und Enden. Benko erhält, wie berichtet, die Absage eines 400-Millionen-Investments, woraufhin aus Korea erhalten, woraufhin er seinem Finanzchef schreibt: "FUCK".

Am 18. August 2023 wird in der Signa-Gruppe ein dubioser Deal umgesetzt: An diesem Tag überträgt die INGBE-Stiftung mit Sitz in Vaduz, die als Bunker der Benkos gilt, ihre wenige Monate später nahezu wertlosen 578.905 Aktien an der Signa Prime für 46 Millionen an die Signa Holding. Im Gegenzug, als Tauschgeschäft, wandern sechs werthaltige Traumvillen am Gardasee in die INGBE-Stiftung. Benko sei laut Verdachtslage "als zentraler Entscheidungsträger und treibende Kraft hinter den Transaktionen" zu sehen. Im Visier der Behörden stehen hier auch Ex-Signa-Holding-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber sowie Langzeit-Finanzchef Manuel Pirolt.