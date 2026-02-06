"Grüffelo"-Familie wächst um eine neue Figur

ABO

Das beliebte Monster aus dem dunklen Wald kehrt zurück: Die "Grüffelo"-Familie bekommt mehr als 20 Jahre nach dem letzten Kinderbuch Zuwachs. "Gruffalo Granny" soll das neue Buch im englischen Original heißen, und eine neue, gleichnamige Figur mit sich bringen, wie der Verlag Macmillan bekanntgab. Fans dürfen sich der Verlagsgruppe Beltz zufolge ab dem 24. September auf die deutschsprachige Ausgabe freuen.

Das von der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson geschriebene und von Axel Scheffler illustrierte Kinderbuch "Der Grüffelo" wurde im Jahr 1999 zum weltweiten Bestseller. Seither begeistert die Geschichte rund um das Monster mit den auffälligen Zähnen und der grünen Warze auf der Nasenspitze Kinder auf der ganzen Welt. 2004 folgte die Fortsetzung "Das Grüffelokind".

Der Mann, der dem Fabeltier vor vielen Jahren seine Gestalt gab, ist Scheffler, ein deutscher Illustrator, der seit Jahren in London lebt. Bis vor Kurzem habe er einen weiteren Besuch "im tiefen, dunklen Wald abgelehnt", sagte Scheffler der Mitteilung zufolge. "Bis eines Tages aus heiterem Himmel ein wunderbar cleverer und inspirierter neuer Text von Julia kam", sagte er. Scheffler ist einer der erfolgreichsten Bilderbuchillustratoren weltweit.

Dem Verlag Macmillan zufolge haben sich die beiden "Grüffelo"-Bücher insgesamt mehr als 18 Millionen Mal verkauft und wurden in 115 Sprachen und Dialekte übersetzt.

