Gitarren von Jeff Beck deutlich über Schätzwert versteigert

"Es macht mich wirklich glücklich, dass Jeffs Gitarren bei seinen Fans und Freunden so beliebt sind", sagte Sandra Beck, die Witwe des vor zwei Jahren gestorbenen Gitarristen, in einer Mitteilung von Christie's. "Danke euch von Herzen, dass ihr Jeffs Erbe weitertragt!"

Eine 1954er Gibson Les Paul, die Beck auf seinem Kultalbum "Blow By Blow" spielte und die auch auf dem Cover der LP aus dem Jahr 1975 abgebildet war, kam für knapp 1,3 Millionen Euro (1,07 Millionen Pfund) unter den Hammer. Der Schätzwert der nach ihrer Farbe benannten "Oxblood" ("Ochsenblut") lag zwischen ca. 400.000 und 600.000 Euro.

Für mehr als das 36-fache der Schätzung wurde eine pinkfarbene Grover-Jackson-E-Gitarre aus Becks Nachlass versteigert. Das Höchstgebot für das Instrument, das Beck auf den Namen "Tina" getauft hatte, lag bei 520.000 Euro (441.000 Pfund) - Weltrekord für eine Jackson-Gitarre. Erwartet worden waren bis zu 14.000 Euro (12.000 Pfund). Superstar Tina Turner hatte die Gitarre in den 80er Jahren mit Messer und Nagellack signiert, nachdem Beck auf ihrem Album "Private Dancer" (1984) gespielt hatte.

Der Bieterwettstreit für Becks Fender-Gitarre "Anoushka", die er ab den 90er Jahren bei Hunderten von Live-Auftritten und bei einem Konzert im Weißen Haus für Präsident Barack Obama spielte, dauerte fast zehn Minuten. Am Ende lag der Hammerpreis bei 1,2 Millionen Euro (1,01 Millionen Pfund). Vor der Auktion waren 35.000 Euro für das Instrument geschätzt worden.

Die bei Christie's versteigerte Sammlung umfasste Instrumente aus der gesamten, fast sechs Jahrzehnte langen Karriere des Ausnahmegitarristen - von seinem Beitritt zur einflussreichen Band The Yardbirds im März 1965 bis zu seiner letzten Tournee im Jahr 2022. Die "Tele-Gib", die Jeff Beck schon bei den Yardbirds gespielt hatte, erzielte 820.000 Euro (693.000 Pfund).Der Gitarrenvirtuose war am 10. Jänner 2023 im Alter von 78 Jahren an einer bakteriellen Meningitis gestorben.