Gitarre von Slash und Mikro von Mercury werden versteigert

Spitzenstück unter den 400 Losen - Gebote können auch online abgegeben werden - ist die von Guns N' Roses-Gitarrist Slash signierte Gibson Les Paul '59 Custom Shop Gitarre, die er während der "Not In This Lifetime... Tour" der Band spielte. Der Schätzpreis liegt zwischen 150.000 und 300.000 Pfund (172.600 bis 345.200 Euro).

Das unterschriebene, extrem rare Werbeplakat für John Lennons und Yoko Onos letztes gemeinsames Album "Double Fantasy" wird auf 60.000 bis 120.000 Pfund (69.044 bis 138.088 Euro) geschätzt. Laut Propstore, die den Poster zusammen mit einem Audiobeweis anbieten, handelt es sich um eines von nur vier Objekten, die der Ex-Beatle am 8. Dezember 1980 signierte, dem Tag, an dem er vor dem Eingang des Dakota Buildings, seinem Apartmentgebäude in New York, erschossen wurde.

Unter zahlreichen Beatles-Memorabilien befindet sich ein gerahmtes Stück des Zebrastreifens, über den die Band für ihr ikonisches "Abbey Road"-Plattencover geschritten ist. 1994 wurde die Originalmarkierung bei Restaurationsarbeiten entfernt. Wer immer sich das Stückerl bemalten Straßenbelag mitgenommen hat, machte einen guten Griff - der Schätzpreis liegt bei 1.800 bis 3.600 Pfund (2.070 bis 4.140 Euro).

1980 bekamen Queen von einem US-Magazin als "Beste Band des Jahres" ein goldenes Shure 565 SD-Mikrofon überreicht, das Sänger Freddie Mercury auch benutzte und später dem Roadie Peter Hince schenkte. Hince bietet neben dem Mikrofon mit einem Schätzpreis von 30.000 bis 60.000 Pfund (34.520 bis 69.040 Euro) auch noch weitere Queen-Artikel an, darunter ein von Mercury verwendetes Tamburin und eine limitierte blaue Vinyl-Pressung des Hits "Bohemian Rhapsody". Für eine Trillerpfeife, in die Drummer Roger Taylor auf der "Jazz"-Tour blies, liegt das Online-Angebot derzeit bei 500 Pfund (575 Euro).

(S E R V I C E - https://propstore.com )