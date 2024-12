Bei proeuropäischen Protesten mit Tausenden Menschen in der Südkaukasusrepublik Georgien ist es in der Nacht auf Samstag erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die prowestliche Präsidentin Salome Surabischwili sprach von Terror gegen die Demonstranten. Der Russland-freundliche Regierungschef Irakli Kobachidse lobte hingegen die Exekutive für ihre "erfolgreiche Schlacht gegen den liberalen Faschismus in unserem Land".

von APA