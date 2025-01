Garish knacken den "Jackpot" und kündigen neue Platte an

Sie haben den "Jackpot" geknackt: Die heimische Indieinstitution Garish hat dieser Tage einen so betitelten neuen Song veröffentlicht und kündigte gleichzeitig ein neues Album an. Dieses hört auf den Namen "Am Ende wird alles ein Garten" und wird am 14. März erscheinen. Geht es nach dem ersten Vorgeschmack, so darf man sich die für Garish so typische Melancholie gepaart mit klugen Texten und einer feinen Instrumentierung erwarten.

von APA