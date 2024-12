Elton John und Ehemann starten ins zweite Ehe-Jahrzehnt

Der britische Sänger und der kanadische Filmemacher sind seit 1993 ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne. Sie heirateten 2014 - am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden. Furnish führte auch Regie beim neuen Dokumentarfilm "Elton John: Never Too Late" über das Leben seines Mannes. Zahlreiche Menschen gratulierten dem Paar auf Instagram zum Hochzeitstag, darunter Model Linda Evangelista und Modedesignerin Donatella Versace.