Deutscher Rap-Pionier Moses Pelham mit finalem Album

"Ich bin 'ne lebende Legende und wär schon längst in Rente. Wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte", so selbstbewusst rappte Moses Pelham einst als Teil des Rödelheim Hartreim Projekts. Nun - fast 30 Jahre später - ist die Zeit tatsächlich gekommen. Der Mitbegründer des Deutschraps tritt ab. Am Freitag erscheint nun das finale Album "Letzte Worte".

von APA