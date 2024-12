Charles-Dickens-Festival lockt Tausende Fans nach Deventer

Das jährliche Charles-Dickens-Festival lockt am Wochenende Tausende Menschen nach Deventer in den Niederlanden. Dort wird das 19. Jahrhundert in England, wie es in den Romanen des Schriftstellers beschrieben wird, im Stadtzentrum zum Leben erweckt. Die Besucher treffen auf Hunderte Schauspieler in historischen Kostümen, die direkt aus den Büchern von Charles Dickens zu stammen scheinen. Überall hängen Lichter, und es gibt große Weihnachtsbäume.

von APA