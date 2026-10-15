Céline Dion bekommt eigene Barbie-Puppe

Die kanadische Sängerin (58) teilte auf Instagram Bilder von der Puppe, die ein langes dunkelblaues Kleid trägt, sowie eine Kette mit herzförmigem blauen Anhänger um den Hals. Letztere wurde Mattel zufolge von dem "berühmten blauen, herzförmigen Diamantcollier" aus dem Film "Titanic" inspiriert, für welchen Dion mit dem Hit "My Heart Will Go On" den Titelsong sang.

"Ich hoffe, dass diese Puppe alle Menschen dazu ermutigt, sich selbstbewusst auszudrücken, ihre Träume zu verfolgen und an die Kraft ihrer eigenen Stimme zu glauben" zitierte Mattel die Grammy-Gewinnerin. Der Barbie-Hersteller hatte vor Dion bereits andere Musikerinnen mit einer eigenen Puppe gewürdigt, darunter Whitney Houston, Tina Turner und Helene Fischer.

Dion hatte im vergangenen Monat nach sechs Jahren Pause in Paris ihr Bühnen-Comeback hingelegt. 2022 hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Seit ihrem Konzert-Comeback im September singt sie in Paris regelmäßig vor Zehntausenden Fans in der Plenitude Arena. Auch mit spontanen Gesangs- und Tanzeinlagen vor ihrem Hotel begeisterte sie zuletzt Fans in der französischen Hauptstadt.