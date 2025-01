Brände in L.A. - Großes Staraufgebot bei Benefizkonzert

Zum Benefizkonzert für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien haben sich weitere Stars angesagt: Soul-Legende Stevie Wonder und Popsängerin Alanis Morissette wollen am 30. Jänner ebenso auftreten wie Olivia Rodrigo, No Doubt, Graham Nash, John Fogerty und die Black Crowes, wie die Veranstalter bekanntgaben.

von APA