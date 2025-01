Biden ehrt Bono, Clinton, Messi und Co mit Freiheitsmedaille

Hollywood-Stars, Mode-Ikonen und eine Primatenforscherin: Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit will US-Präsident Joe Biden 19 Prominente mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Die sogenannte Freiheitsmedaille werde am Samstag unter anderem an Fußballstar Lionel Messi, Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson, Modeschöpfer Ralph Lauren, die Schauspieler Michael J. Fox und Denzel Washington sowie Frontmann Bono von der Band U2 verliehen, teilte das Weiße Haus mit.

von APA