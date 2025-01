Bestseller "Die Päpstin" wird mit Jella Haase neu verfilmt

Der Bestseller "Die Päpstin" wird neu verfilmt - diesmal als Serie und mit der 32-jährigen Schauspielerin Jella Haase ("Fack ju Göhte") in der Hauptrolle. Es ist eines der großen fiktionalen Projekte der ARD in diesem Jahr. Christoph Pellander von der ARD-Spielfilmtochter Degeto und Filmproduzent Oliver Berben stellten das Vorhaben bei der Programmpräsentation der ARD für 2025 in Hamburg vor. Im Kinofilm von 2009 war Johanna Wokalek in der Titelrolle zu sehen gewesen.

von APA