Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein

Da dürften Fans aus Oberösterreich gestaunt haben, als sie beim Konzert von Bad Bunny vergangenes Wochenende auf den Rücken des puerto-ricanischen Latin-Rappers blickten. Prangte dort doch auf der Retro-Sportjacke der Schriftzug des Eisschützenvereins ESV Hilking aus dem Bezirk Eferding, wie "Der Standard" und andere Medien online am Dienstag berichteten. Als "Beweis" gilt ein Foto in der Whatsapp-Gruppe des Vereins.

von APA