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Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein

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Bei Konzert tauschte Bad Bunny Sakko gegen OÖ Trainingsjacke
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Da dürften Fans aus Oberösterreich gestaunt haben, als sie beim Konzert von Bad Bunny vergangenes Wochenende auf den Rücken des puerto-ricanischen Latin-Rappers blickten. Prangte dort doch auf der Retro-Sportjacke der Schriftzug des Eisschützenvereins ESV Hilking aus dem Bezirk Eferding, wie "Der Standard" und andere Medien online am Dienstag berichteten. Als "Beweis" gilt ein Foto in der Whatsapp-Gruppe des Vereins.

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In dem Bericht wurde auch gleich eine mögliche Erklärung mitgeliefert, wie ein Megastar zu so einem Kleidungsstück kommen könnte: Die Trainingsjacke dürfte wohl auf Secondhand-Plattformen recht verbreitet sein, häufig sei sie individuell beflockt worden. Offenbar auch von dem oberösterreichischen Eisstockverein aus dem 900-Einwohner-Ort Hartkirchen.

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