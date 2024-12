Ariana Grande schickte kranken Kindern Geschenke

Popsängerin und Schauspielerin Ariana Grande hat zu Weihnachten kranken Kindern in Manchester Geschenke gesendet. Der Betreiber mehrerer Krankenhäuser bedankte sich auf seiner Instagram-Seite für die Spende. "Wir sind Ariana so dankbar, dass sie dieses Weihnachten an unsere jungen Patienten gedacht hat", hieß es. Die Weihnachtsgeschenke sollen laut Krankenhaus-Betreiber an Babys, Kinder und Teenager in vier Kliniken verteilt werden.

von APA