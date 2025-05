69. Eurovision Song Contest startet in Basel

Nun wird es ernst: Mit dem 1. Halbfinale in Basel startet der Eurovision Song Contest am Dienstag in seine 69. Ausgabe. Dabei hat es die erste Runde des Bewerbs durchaus in sich, finden sich doch mit der schwedischen Spaßgruppe KAJ und ihrem Saunasong "Bara Bada Bastu" oder dem Popbeau Claude ("C'est La Vie") aus den Niederlanden zwei Topfavoriten im Tournament. Was man hingegen nahezu vergeblich sucht: Frauen. Einzig Justyna Steczkowska aus Polen wäre hier zu verorten.

von APA