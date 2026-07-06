Rocky, Rambo, Action, Gehstock: Sylvester Stallone ist 80

Stallone benutzte einen Gehstock im vergangenen Dezember bei einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus, als US-Präsident Donald Trump dem Schauspieler und anderen Künstlern Kennedy-Center-Medaillen für ihr Lebenswerk überreichte. Fotos von dem „Rocky“-Star mit Gehhilfe machten im Netz die Runde. Im Jänner zeigte sich Stallone dann seinen Fans auf Instagram mit Muskel-Shirt im Fitnessstudio. Den Raum verglich er mit einer „Kirche“, wo man bete, dass man sich körperlich besser fühle, um die Kraft zu haben, seine Ziele zu verfolgen, sagt er in einem Video. Mit jedem Jahr sei das härter, aber deswegen müsse man sich noch mehr anstrengen, schrieb er zu dem Posting.

Auch vor der Kamera schlägt Stallone weiter zu. Im Frühjahr drehte er die vierte Staffel von „Tulsa King“, in der Rolle eines Mafiabosses, der in Tulsa/Oklahoma die Provinz aufmischt. Mit der Serie wagte sich der Schauspieler gleich doppelt auf Neuland. Es ist seine erste große TV-Serienrolle und sein erster Auftritt als Mafioso. Zudem mischt er bei dem Filmprojekt „John Rambo“ mit, einem Prequel, die die Vorgeschichte des wortkargen Kriegsveteranen Rambo erzählen soll. Stallone, der die Figur fünfmal spielte und sie berühmt machte, ist nun als ausführender Produzent dabei.