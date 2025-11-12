Streitlustige Folk-Rock-Ikone Neil Young ist 80

Trump sei seiner Ansicht nach der schlechteste Präsident in der Geschichte des Landes, hat der Kanadier, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, schon mehrfach gesagt. Dazu postete er zuletzt zwei Videoclips zum instrumentalen Song "As Time Explodes".

Auf seinem jüngsten Album "Talking To The Trees" - veröffentlicht im Juni mit seiner neuen Band The Chrome Hearts, mit der er danach auch gleich um die Welt tourte - geht er beispielsweise auch den früheren Trump-Berater und Tech-Milliardär Elon Musk an. "If you"re a fascist, then get a Tesla" ("Wenn du ein Faschist bist, dann kaufe dir einen Tesla"), heißt es in dem Song - in Anlehnung an Musks Autofirma.

Zudem hat Young schon mehrfach seine Musik von Plattformen heruntergenommen, die seiner Ansicht nach auch Fehlinformationen verbreiten - oder damit gedroht. Young sagt, was er denkt, immer geradeheraus - und vielleicht hat ihm gerade das auch ermöglicht, über so viele Jahrzehnte ein so monumentales und einflussreiches Werk abzuliefern.

Geboren wurde der Folk-Rocker und "Godfather of Grunge" am 12. November 1945 in Toronto als Sohn eines Sportjournalisten. Die Familie zog bald hinaus aufs Land und wenige Jahre später ließen sich die Eltern scheiden. Young erkrankte als kleiner Bub an Kinderlähmung, bis heute ist seine linke Körperhälfte davon beeinträchtigt. Er begann schon früh mit der Musik - spielte Ukulele, Banjo und schließlich Gitarre.

Young versuchte sich an einer Solo-Karriere, blieb jedoch zunächst erfolglos. Später schloss er sich verschiedenen Bands an oder gründete neue wie Buffalo Springfield oder Neil Young & Crazy Horse. Mit der populären Folkrock-Supergruppe Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY) trat er 1969 beim legendären Woodstock-Festival auf. Mit dem zarten Countrypop-Album "Harvest" (1972) inklusive der berühmten Sehnsuchtsballade "Heart Of Gold" feierte er solo den Durchbruch.

Dieser Song habe ihn auf die "Mitte der Straße" gebracht, sagte Young später einmal in einem Interview. "Dort zu verweilen wurde für mich schnell langweilig, so steuerte ich auf den Graben zu. Eine schwierigere Fahrt, aber ich lernte dort interessantere Leute kennen." Alben wie "Time Fades Away", "On The Beach" und "Tonight's The Night" (erscheint demnächst als Jubiläumsausgabe mit zusätzlichen Songs) stießen viele gerade erst neu gewonnene Fans sofort wieder vor den Kopf, gelten heute aber als Klassiker.

Das Gesamtwerk von Young, der nach zwei geschiedenen Ehen und drei Kindern inzwischen seit 2018 mit der US-Schauspielerin Daryl Hannah verheiratet ist, ist ausufernd, unübersichtlich, auch erratisch - und immer noch stetig wachsend. "Eine gute Sache an der Vergangenheit ist doch, dass man sie nicht mehr ändern kann. Also gibt es auch keinen Grund, zurückzugehen", sagte Young einmal. "Die einzige Sache, die man ändern kann, ist die Gegenwart - und was als Nächstes passiert."