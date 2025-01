Gebrüllt hat der Manker beim Regieführen, sagt der eine unbekannte Schauspieler. Mit rotem Kopf, fügt der zweite unbekannte Schauspieler hinzu. Dazu hat er auch noch unanständige Wörter gebraucht, sagt der dritte unbekannte Schauspieler. Womit (Sie haben es erraten?) ein Klima der Angst erzeugt worden sei. Die Konklusio liegt bei der nicht ganz unbekannten, das Mittelmaß deutlich überragenden Schauspielerin Anna Werner Friedmann: „Es gibt nur Paulus Manker, der über allem thront, schwebt, herrscht und man macht, was er will.“

Schlimm, was zwei Damen von Radio Bremen da Anfang 2024 in der Fernsehdokumentation „Gegen das Schweigen – Missbrauch bei Theater und Film“ enthüllt haben. Aber eventuell auch nicht so schlimm: Denn erstens ist es im Theaterbetrieb nicht unüblich, dass man tut, was der Regisseur will. Und zweitens hätte es zur Erstellung des umfänglichen Manker-Kapitels nicht zweier Recherche-Jahre, sondern bloß der Beiziehung der Suchmaschine Google bedurft: Wer mit dem herausragenden, aber im Umgang gewöhnungsbedürftigen Theatermann nicht arbeiten will, darf jeden Verständnisses sicher sein. Wer aber den oft extremen Probenprozess auf sich nimmt, schreibt mit Glück ein Kapitel Aufführungsgeschichte mit. Die Stationendramen „Alma“ und „Die letzten Tage der Menschheit“ sind markante Beispiele.

Anlässlich der „Alma“-Wiederaufnahme Sommer 2023 im Südbahn-Hotel auf dem Semmering hat sich auch das Zerwürfnis entsponnen. Anna Werner Friedmann, eine der drei Alma-Darstellerinnen, warf mitten in einer Aufführung die Rolle hin, weil sie ihre Gage nicht erhalten habe. So eindeutig dürfte das allerdings nicht gewesen sein, denn Klage und Gegenklage (wegen übler Nachrede) wurden am 4. April 2024 nach einem Vergleich zurückgezogen. Aber als im vergangenen November Mankers Requisiten auf Betreiben des Hoteleigners zwangsversteigert wurden, schenkte Anna Werner Friedmann triumphierend Sekt an die Bieter aus.