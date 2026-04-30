König Carl XVI. Gustaf feiert seinen 80. Geburtstag

Carl XVI. Gustaf sitzt bereits seit 1973 auf dem Thron und ist damit der langgedienteste Monarch des Landes. In einem Interview mit der Zeitung "Svenska Dagbladet" hatte der König jüngst über die Bürde der Verantwortung gesprochen, die mit seiner Rolle einhergeht: "Es ist schwer", sagte er. "Ich bin die ganze Zeit König. Das muss man."

Im schwedischen Rundfunk erinnerte sich Carl XVI. Gustaf am Donnerstag an einen Vorfall im Jahr 1966, als er als junger Prinz mit der schwedischen Marine in Sydney Station machte. Damals habe sich eines Abends ein älterer heimwehkranker Schwede auf der Gangway an ihn gewandt, der nach Jahren fern der Heimat endlich wieder einmal Schwedisch sprechen wollte - ohne zu wissen, mit wem er es zu tun hatte. "Das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich vollkommen anonym war", erzählte der König.

Sein goldenes Thronjubiläum feierte der König im Jahr 2023. Er war gerade neun Monate alt gewesen, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb. Mit vier Jahren stieg Carl Gustaf zum Kronprinzen auf, als sein Großvater Gustaf VI. Adolf König wurde. Als dieser 1973 starb, wurde Carl Gustaf im Alter von 27 Jahren zum damals jüngsten König der Welt gekrönt.

Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte er 1976 Silvia Sommerlath zu seiner Königin - eine bürgerliche Deutsche, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte. Ihre Goldene Hochzeit feiern die beiden am 13. Juni unter anderem mit einer Kutschenfahrt durch Stockholm.

Das Paar hat drei Kinder - Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine - und mittlerweile auch neun Enkelkinder.

Einer Umfrage von 2024 zufolge sind zwei Drittel der Schweden für den Fortbestand der Monarchie. In der gleichen Befragung sprachen sich allerdings auch 42 Prozent dafür aus, dass Carl XVI. Gustaf zugunsten von Kronprinzessin Victoria abdankt. Dem "Svenska Dagbladet" sagte der König allerdings, er wolle weitermachen, "solange ich die Kraft dazu habe".