Birgit Rechberger-Krammer©DHK
Beim DHK-Lunch in Wien sprach Henkel-Österreich-Präsidentin Birgit Rechberger-Krammer über Innovation, Künstliche Intelligenz und verändertes Konsumentenverhalten. Unternehmen müssten sich laufend an neue Marktbedingungen anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Beim DHK-Lunch der Deutschen Handelskammer in Österreich im Almanac Palais Wien sprach Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich und Corporate Senior Vice President Henkel Consumer Brands Europe, über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Im Mittelpunkt standen Innovation, Anpassungsfähigkeit und Kundennähe als Voraussetzungen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit.
Unter dem Titel „Wie aus Geschichte Zukunft wird?“ erläuterte Rechberger-Krammer, wie sich der DAX-Konzern Henkel auf veränderte Marktbedingungen einstellt. Dabei ging sie auf die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, geopolitischen Entwicklungen und steigenden regulatorischen Anforderungen ein. Auch das veränderte Konsumenten- und Medienverhalten spiele für Unternehmen eine wichtige Rolle.
Anhand von Beispielen aus den Bereichen Produktion, Markenführung und Innovation zeigte sie, wie Unternehmen auf diese Entwicklungen reagieren können. Das zentrale Fazit: Marken und Unternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln, Kundennutzen schaffen und ihre Strategien an veränderte Rahmenbedingungen anpassen, um langfristig relevant zu bleiben.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Martin Butollo, Country CEO Austria der Commerzbank. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Branchen nahmen am DHK-Lunch teil.