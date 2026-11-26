Beim DHK-Lunch der Deutschen Handelskammer in Österreich im Almanac Palais Wien sprach Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich und Corporate Senior Vice President Henkel Consumer Brands Europe, über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Im Mittelpunkt standen Innovation, Anpassungsfähigkeit und Kundennähe als Voraussetzungen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Unter dem Titel „Wie aus Geschichte Zukunft wird?“ erläuterte Rechberger-Krammer, wie sich der DAX-Konzern Henkel auf veränderte Marktbedingungen einstellt. Dabei ging sie auf die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, geopolitischen Entwicklungen und steigenden regulatorischen Anforderungen ein. Auch das veränderte Konsumenten- und Medienverhalten spiele für Unternehmen eine wichtige Rolle.